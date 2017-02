De Tuindorpschool in Wolvega is dit weekend kampioen geworden van het Heite Schoolschaaktoernooi. De wedstrijd voor basisscholen werd gehouden op het Stellingwerf College in Oosterwolde. Daar deden 36 teams, met in totaal 180 leerlingen, mee aan het toernooi. De Striepe uit Oldeholtpade werd tweede en 't Holtpad uit Nijeholtpade pakte de derde prijs.

Met deze prestatie hebben ze een plekje verdient voor het Fries Schoolschaakkampioenschap, later dit voorjaar.