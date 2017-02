De Slauerhoffbrug in Leeuwarden is een van de tien meest wonderbaarlike beweegbare bruggen van de wereld.Dat schrijft de website MostToday.com. De brug in Leeuwarden staat in de ranglijst op nummer twee, achter de Towerbridge in Londen. De website prijst vooral het feit dat de brug van 15 bij 15 meter open blijft staan in een stand van 90 graden.

De brug werd in het jaar 2000 in gebruik genomen en is vernoemd naar de Leeuwarder schrijver en dichter J. Slauerhoff.