Toneelschrijfster Baukje de Jager krijgt lintje

Mevrouw Baukje de Jager-van Hijum heeft zaterdagavond in Brantgum een koninklijke onderscheiding gekregen. Ze werd benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw De Jager is al jaren betrokken bij het schrijven en regisseren van openlucht opvoeringen en dorpsrevues in verscheidene plaatsen in Fryslân, bijvoorbeeld Foudgum, Waaksens en Brantgum. Teksten en versen schrijft ze altijd in het Fries. De onderscheiding werd uitgereikt op de reünie in het kader van 35 jaar Stichting Iepenloftspul Brantgum.