Twee winnaars op Leeuwarder Cabaret Festival

De vijfde editie van het Leeuwarder Cabaret Festival had zaterdag twee winnaars. De juryprijs was voor Daan van der Hoeven, de publieksprijs ging naar H.H.H. Overdijk & Kola. Op het podium van stadsschouwburg De Harmonie ging de finalestrijd tussen vier aanstormende cabarettalenten. Beide winnaars krijgen een plekje in de programmering van De Harmonie. Volgend seizoen of het seizoen daarna zullen ze met een dubbelprogramma in de schouwburg staan.