Onrust tussen Bergsma, Anema en Hekman na massastart

Ze zouden elkaar verwijten dat ze niet zijn ontsnapt uit het peloton. Bergsma had als eerste een aanval ingezet, maar zonder succes. Daarna was het volgens hem de beurt aan Hekman, maar die kwam niet naar voren. Hekman dacht dat Bergsma het gat met de koplopers dicht zou rijden.

Hekman zou ook boos zijn op Clafis-coach en trainer van Bergsma, Jillert Anema. Volgens Hekman stond Anema te juichen toen de mannen teleurstellend als veertiende over de finish kwamen.

"Hij stond te juichen toen we over de finish kwamen en je gaat me niet vertellen dat je dat doet om een veertiende plaats. Dan ben je gewoon niet goed bij je paasei. Jillert haat mij, dat is onderhand wel duidelijk", zo vertelt Hekman op Schaatsen.nl. Volgens bondscoach Geert Kuiper zou het om oud zeer gaan tussen Hekman en de marathonploeg van Anema.