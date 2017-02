Tieme Klompe: "Niet in paniek raken"

Scoren is lastig in 2017

Heerenveen heeft na de winterstop moeite met scoren. De enige speler die na de winterstop heeft gescoord, is Reze Ghoochannejhad. Tegen ADO Den Haag twee keer, tegen PSV drie keer en nu tegen AZ een keer. "Ja maar goed, dat zijn statistieken. Van de laatste zes wedstrijden, hebben we wel vijf wedstrijden goed gespeeld. Vandaag was dat minder. Maar ik zou me geen zorgen maken."

Scheidsrechter Nijhuis liet veel toe; te veel

Heerenveen-AZ werd een pittig duel. Met name fysiek moest Heerenveen het afleggen tegen AZ. Verdediger Joost van Aken: "Zij speelden dat slim. Wij moeten de strijd vooral voetballend aangaan en dat deden we nu niet. We speelden echt niet goed, maar de scheidsrechter liet veel toe. Te veel." Ook Reza Ghoochannejhad was kritisch: "Ik vind het mooi als de scheidsrechter veel toe laat, maar dit was te. Er waren drie of vier momenten in het strafschopgebied dubieus, waarbij eentje een honderd procent penalty was."