Friese tjotters trekken veel publiek in Tasmanië

In de haven van Hobart kunnen bezoekers van het Australian Wooden Boat Festival drie van de vier overgebrachte tjotters bekijken. De vierde tjotter ligt op een andere plek in de haven. Die kwam vol water te staan, omdat het hout was gekrompen in de quarantaine-opslag in Tasmanië.

Dat was een tegenslag, zegt Van den Berg, maar toch is hij positief over het festival en de impact van de tjotters. "De tjotters trekken veel bekijks", zegt hij. "Het is beregezellig om hier te staan. We hebben veel aanspraak, mensen willen alles weten over onze boten en de zijwaarden. We zijn echt een attractie." De stichting gaf dit weekend een demonstratie admiraalzeilen.

Voor Van den Berg is het festival een mooie gelegenheid om Heeg en omstreken te promoten. "We komen hier heel veel Nederlanders en Friezen tegen. Mensen komen ons speciaal opzoeken omdat ze erover gelezen hebben, we hebben echt continu aanloop."