Wout Zijlstra valt net buiten podium op NK atletiek

Wout Zijlstra is op het Nederlands Kampioenschap Indoor vierde geworden bij het kogelstoten. De Nederlands kampioen bij de junioren kwam voor het eerst in actie bij de senioren en kwam net tekort voor een medaille. De 19-jarige Zijlstra kwam tot een afstand van 17,67 meter. Patrick Cronie was de beste met 19,24 meter. Erik Cadée was tweede met 18,82 meter. Remco Goetheer bleef Zijlstra 48 centimeter voor met een afstand van 18,15 meter.