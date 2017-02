Gevoelige nederlaag SC Heerenveen tegen AZ

AZ kwam op voorsprong door een goal van Muamer Tankovic. AZ counterde, waarna Tankovic uit de rebound kon scoren. In de 57e minuut maakte Iliass Bel Hassani de 2-0. St. Juste kopte weg, waarna Bel Hassani inschoot. De bal leek houdbaar voor Heerenveen-keeper Erwin Mulder.

Teenlengte te kort

Via Reza Ghoochannejhad kwam Heerenveen wel terug in de wedstrijd. Reza draaide in de 79ste minuut bij zijn tegenstander weg en schoot knap in de lange hoek de 2-1 binnen. Diezelfde Reza kreeg nog een aardige kans, maar kwam bij een voorzet van Stefano Marzo een teenlengte te kort. Ook invaller Henk Veerman had de gelijkmaker op de schoen, nam een lange pass mooi aan, maar schoot naast.

Alles op alles

Heerenveen zette in de eindfase alle op alles. Jeremiah St. Juste kwam hard in, in duel met Mattias Johansson en daarvoor kreeg St. Juste een rode kaart. Hij had al een gele kaart, maar scheidsrechter Nijhuis gaf in een keer rood.

Slechte fase

Heerenveen speelde slordig en de kansen die ze kregen, maakten ze niet af. Het is hoe dan ook een slechte fase waar Heerenveen in zit. Heerenveen pakte uit de laatste vier wedstrijden maar één punt en werd in de beker in de kwartfinale uitgeschakeld door AZ.