Zilveren medaille voor Rianne de Vries op 1000 meter

Suzanne Schulting heeft door het behalen van de halve finale het eindklassement van de wereldbeker van de 1000 meter gewonnen. Ze won de kwartfinale en dat was al voldoende. Daarom koos ze er voor om geen risico te nemen en niet meer te starten. Zaterdag belandde Schulting hard in de boarding en raakte ze geblesseerd aan haar nek. Omdat de Koreaanse Choi, nummer één in het klassement, niet meedoet en alle anderen haar niet meer kunnen inhalen, is ze door het behalen van de halve finale al zeker van winst in het eindklassement.