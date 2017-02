Boer Olke uit Texas zoekt nieuwe liefde in Boer Zoekt Vrouw

Wie is boer Olke?

Olke verhuisde ruim dertig jaar geleden met zijn ouders en zeven broers en zusters uit Oudehorne naar Winnsboro, Texas. Daar houdt Olke 1400 koeien en 1200 stuks jongvee. Hij heeft vijftien Mexicanen aan het werk, die ook bij hem op het erf wonen. Acht jaar geleden zijn Olke en zijn ex-vrouw uitelkaar gegaan. Zijn volwassen kinderen Brenda, Kim en Rick hopen dat er snel een nieuwe vrouw in het leven van hun vader komt. "Onze vader is een hele lieve man, hij groet iedereen en zondags gaat hij altijd naar de kerk. We hopen dat hij het werk wat meer kan laten liggen als hij weer een vrouw heeft."

Wat staat de vrouwen in Texas te wachten?

De toekomstige vrouw van boer Olke moet wel tegen hoge temperaturen kunnen, want het is vaak heel warm in Texas. Maar daar staat tegenover dat je lekker kunt barbecueën in de tuin en anders kun je altijd nog een duik nemen in het zwembad dat Olke naast het huis heeft. Ook krijgt ze de hele familie Jongsma erbij, want Olke ziet zijn familieleden vrij regelmatig.

Romantiek

Olke vindt zichzelf niet een groot romanticus. "Maar dat is misschien wat in mijn vorige relatie beter had gekund, meer waardering naar elkaar uitspreken." En al lijkt Olke op het eerste gezicht misschien geen grote 'knuffelbeer', hij houdt zeker wel van een knuffel. "Als het wat wordt met een van de vrouwen, dan geef ik mijn hart, dan krijgt ze alles," vertelt Olke aan presentatrice Yvon Jaspers van Boer Zoekt Vrouw. Als Olke moet kiezen tussen zijn koeien of een vrouw? "Dan wordt het toch de vrouw, want met die koeien kun je 's avonds niet op de bank zitten."

Hoe Fries is boer Olke na 30 jaar?

Met Yvon Jaspers spreekt Olke Nederlands, maar zijn Friese tongval is nog goed te horen. Diverse familieleden van Olke wonen bij hem in de buurt. De Jongsma's zoeken elkaar vaak op voor een bakje koffie. Vader Jelle en moeder Wiepie vertellen dat ze na tientallen jaren in Amerika zich nog altijd Fries voelen. Ook Olke voelt zich nog verbonden met zijn Friese vaderland. "Ik ben half Amerikaan en half Fries. Dat Friese bloed gaat er nooit weer uit."

Neef Olke leeft mee

In Fryslân staat zondagavond de televisie ook aan bij neef Olke Jongsma, die nu woont op de boerderij waar Olke uit Texas vroeger met zijn ouders heeft gewoond. "Samen met mijn vrouw zal ik naar de uitzending kijken. We zijn heel benieuwd hoe Olke het vanavond doet."

