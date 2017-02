Schulting start niet meer, wint wereldbekerklassement 1000 m

Suzanne Schulting komt zondag niet meer in actie in Minsk. De shorttrackster is door het behalen van de halve finale al zeker van winst in het eindklassement van de 1000 meter op de wereldbeker. Ze neemt daarom geen risico. Zaterdag belandde Schulting hard in de boarding en raakte ze geblesseerd aan haar nek. Omdat de Koreaanse Choi, nummer één in het klassement, niet meedoet en alle anderen haar niet meer kunnen inhalen, is ze door het halen van de halve finale al zeker van winst in het eindklassement.