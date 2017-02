Sven Kramer: "Het was een mooi WK"

Vechten op het ijs

Sven Kramer zag hoe ploeggenoot Kjeld Nuis hem in de rit tegen Juskov op de derde plek zette. Juskov was goed voor een tweede plaats. "Natuurlijk wil je beiden de rit winnen, maar we hebben veel aan elkaar. We helpen elkaar ook op een hoger niveau te komen. Kjeld en ik vechten de strijd op het ijs uit, want je kunt niet het hele jaar de concurrentie voelen als ploeggenoten."