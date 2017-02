Suzanne Schulting toch weer op het ijs en succesvol

Suzanne Schulting staat zondag toch weer op het ijs. De shorttrackster viel zaterdag hard in de boarding en haar nek klapte dubbel. Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dat ze niks had gebroken of beschadigd. Na in goede nacht, heeft ze besloten toch weer mee te doen. Op de 1000 meter heeft ze al meegedaan. Ze won haar kwartfinale in een zware rit, waarna ze onder andere Maltais en Gilmartin achter zich liet.

Ook Rianne de Vries is door naar de halve finale. Ze werd derde, maar mocht als tijdsnelste toch door.