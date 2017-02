Kjeld Nuis wint 1500 meter, Kramer pakt brons

Kjeld Nuis heeft zijn dubbeldslag te pakken op de WK afstanden in Gangneung. Na de winst op de 1000 meter was Nuis ook de sterkste op de 1500 meter. In zijn rit tegen drievoudig wereldkampioen Denis Yuskov reed hij 1.44.36. Yuskov kwam uit op 1.44.67. Sven Kramer kon na het goud op de twee langste afstanden niet voor de grootste stunt zorgen, maar kwam wel op het podium. Met 1.45.50 pakte hij het brons. Na 19 gouden en 2 zilveren was dit zijn eerste bronzen medaille.