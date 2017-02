Marrit Leenstra: "Ik kan beter, maar heb het niet getoond"

Teleurstelling bij Wüst

Ook Ireen Wüst is teleurgesteld. "Ik kom hier voor goud en dat heb ik verloren. Maar natuurlijk is dat topsport en dat hoort erbij." Wüst reed in de laatste rit tegen Heather Bergsma. "Toen ik de loting kreeg gisteravond, dacht ik wel even: shit," geeft Wüst toe. "Van alle tegenstanders was dit de meest lastige en dan ook nog binnenbaan. Daar had ik wel even tijd voor nodig om een goed raceplan te maken. Dat plan liep eigenlijk perfect, maar Heather reed gewoon een fantastische rit. Het was net even wat mooier geweest als ik drie keer goud had gereden, maar ik weet dat ik op de goede weg ben voor volgend jaar."