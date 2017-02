Heather Bergsma pakt ook goud op 1500, Wüst tweede

Heather Bergsma heeft na het goud op de 1000 meter ook de 1500 meter gewonnen op de WK afstanden. In Zuid-Korea versloeg ze in een prachtige laatste rit Ireen Wüst. De winnende tijd van Bergsma 1.54.08, Ireen Wüst kwam in 1.54.19 over de finish. Het brons was voor de Japanse Miho Takagi in 1.55.12. Marrit Leenstra werd net als op de 1000 meter vierde. Haar tijd 1.55.85. Jorien ter Mors, Olympisch kampioen en kampioen van 2016, werd vijfde in 1.56.18.