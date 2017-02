Stroetinga en Van de Merwe pakken winst in Den Haag

Arjan Stroetinga heeft zaterdagavond in Den Haag de twaalfde wedstrijd in de KPN Marathon Cup gewonnen. De marathonrijder uit Waskemeer kwam net wat eerder over de finish dan Robert Post en Ingmar Berga. Voor Stroetinga was het de tweede overwinning van dit seizoen.

Bij de dames ging de winst verrassend en voor de eerste keer naar Margo van de Merwe uit Wolvega. Alleen met hulp van een finishfoto kon het minieme verschil met de nummer twee Iris van der Stelt wordt vastgesteld. Merel Bosma wordt derde.