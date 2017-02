VC Snits stelt derde plaats in de eredivisie veilig

De volleybaldames van VC Sneek hebben definitief de derde plaats in de eredivisie binnengehaald. De ploeg van Petra Groenland wist zaterdagavond de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Oskam Taurus in Houten met glans te winnen. Via de setstanden 25-19, 25-18 en 25-17 werd het 3-0 voor de Sneker dames.

De wedstrijd tegen Taurus was de laatste in de reguliere competitie. VC Sneek gaat nu verder naar de bekerfinale tegen de koploper Sliedrecht Sport, komende zondag in Zwolle.