Striidber Aris verliest van koploper Donar

De basketballers van Aris Leeuwarden zaterdagavond met 84-74 verloren tegen koploper Donar Groningen. Ondanks het verlies heeft Aris een prima prestatie neergezet in sporthal in Kalverdijkje. In de derby van het Noorden deden de Leeuwarders er alles aan om het verschil met Donar zo klein mogelijk te houden.

Na het eerste kwart was de voorsprong van de Groningers minimaal: 22-20. In het tweede kwart liep dat op tot zeven punten (42-35). Ook na rust wist Aris het verschil na het derde kwart op zeven punten te houden: 65-58.