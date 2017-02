In de toekomst gladde wegen strooien met sap uit gras?

"Hier zit wat in!"

Breuker werkt bij de provincie Noord-Holland en was daar eerder projectleider voor het onderhoud van de wegen. Een paar jaar terug liet de provincie wat bermgras persen, omdat ze benieuwd waren naar de mogelijkheid van grasvezels. Hier kan bijvoorbeeld papier of isolatievezels van worden gemaakt. Breuker: "Het sap dat overbleef moest ik even proeven en wat bleek, het was heel zout. Gladheidsbestrijding doen wij ook, dus toen dacht ik: Hier zit wat in!"

Kleine schaal

Het grassap is niet zout genoeg om zo te gebruiken. Het doel is om het als basis te gebruiken, er zullen stoffen aan moeten worden toegevoegd. Bovendien is het sap te zuur om in de natuur te gebruiken. Daar moet dus nog het nodige onderzocht worden. Daarom was Breuker deze week in Leeuwarden, om te kijken of bij Wetsus de milieu-effecten in kaart kunnen worden gebracht. Hij hoopt volgende winter op kleine schaal te beginnen met het gebruiken van grassap bij de gladheidsbestrijding.

Hillebrand Breuker vertelt over zijn uitvinding in Buro de Vries.