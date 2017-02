FOTO: Boot Holland weer groter dan vorige jaren

Liefhebbers van de watersport kunnen deze dagen weer hun hart ophalen op Boot Holland in het TC Expo in Leeuwarden. De 27e editie van de watersportbeurs is nog weer groter dan de voorgaande jaren, met meer dan 250 deelnemers verdeeld over 5 hallen. Bovendien zijn er ruim 50 primeurs te zien op het gebied van motorboten, zeiljachten, luxe schepen en alles wat daar verder mee te maken heeft. Olympisch zeilkampioene Marit Bouwmeester uit Warten gaf zaterdag een presentatie op de beurs.