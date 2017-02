VIDEO: Open FK freerunning zorgt voor spektakel

Spektakel in Jubbega zaterdag. In de plaatselijke sporthal werd het Open Fries Kampioenschap freerunning gehouden. Een spectaculaire sport waar leeftijd er niet toe doet, zo bleek. De jongste deelnemer was 6 jaar, terwijl de oudste alweer de 50 heeft aangetikt. De deelnemers kwamen uit heel Nederland. Met name de afdeling uit Den Haag was in grote getale aanwezig. Het Open Fries Kampioenschap is een van de grotere freerun-evenementen in Nederland.