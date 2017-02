Meldkamer in Drachten doet mee aan Europese 112-dag

De meldkamer in Drachten van de politie Noord-Nederland is zaterdag speciaal bereikbaar in het kader van de Europese 112-dag. Om de bekendheid van het nummer te vergroten zijn er op 11 februari (11-2) in heel Europa activiteiten. Het alarmnummer is voor alle Europese lidstaten hetzelfde. Mensen die vragen hebben over de werking van 112 en de communicatie met de hulpdiensten in Noord-Nederland kunnen nog tot 18.00 uur bellen met de meldkamer in Drachten. Ook kunnen er vragen worden gesteld via Twitter @meldkamerNN en Facebook.