Sjinkie Knegt tweede op 1000 meter

Sjinkie Knegt is tweede geworden op de 1000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Minsk. Hij eindigde achter de Zuid-Koreaan Hwang Dae Hwang. Knegt lag lang voorop, werd twee rondjes voor de finish ingehaald, maar kon Hwang net niet meer inhalen. Een fotofinish moest duidelijk maken wie er won, maar de shorttrackers zelf hadden het meteen wel in de gaten. Nurbergen Zhumagaziyev uit Kazachstan werd derde.

In de B-finale won Dylan Hoogerwerf. Daan Breeuwsma uit Akkrum kwam boos over de finish als tweede in de B-finale.