"Wensambulance moet bekender worden"

Kleine wensen, groot verschil

"We horen nog te vaak dat mensen ons niet kennen", zegt Jolanda de Jong van de wensambulance. "Dat ze achteraf zeggen: Als we dat geweten hadden, dan had mijn moeder nog naar de bruiloft gekund." Het zijn vaak niet heel grote wensen die de vrijwilligers van de wensambulance vervullen, maar het kan een heel verschil zijn voor de mensen die het aangaat.

"Mensen willen nog één keer naar zee. Of soms naar een crematie. We hadden deze week een wens van een meneer uit het hospice in Leeuwarden. Zijn zoon was verhuisd naar Arnhem en hij wilde het appartement graag zien. Met de taxi was dat onverantwoord geweest. We hebben hem van Leeuwarden naar Arnhem gebracht en onderweg zelfs nog even koffie gedronken. Met een gevulde koek. Voor hem was het een dagje uit." De Stichting Wensambulance Noord-Nederland is actief in Fryslân, Groningen en Drenthe.