Schulting moet met brancard van het ijs

Suzanne Schulting is in de finale van de 1500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Minsk gevallen. Schulting werd door de Chinese Yutong Han onderuit gereden. Ze kwam daarna hard in de boarding terecht. Met behulp van een brancard en een nekbrace werd ze van het ijs gehaald. Hoe ernstig het is, is nog onduidelijk.

In het Wit-Russiche Minsk wordt op dit moment de finale van de wereldbekerwedstrijden gereden. Van 10 tot en met 12 maart zijn de wereldkampioenschappen in Rotterdam.