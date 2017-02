Sven Kramer wint heroïsche 10 kilometer van Jorrit Bergsma

Sven Kramer heeft opnieuw toegeslagen op de WK afstanden in Zuid-Korea. Met een machtige 12.38.89, een persoonlijk en nationaal record, in de vijfde rit zette hij de winnende tijd op de 10 km neer. Jorrit Bergsma kwam in de zesde en laatste rit wel in de buurt, maar zijn 12.43.96 (ook een pr) leverde niet meer dan zilver op. Voor Bergsma ging het in de laatste twee rondjes mis. Het brons was voor Patrick Beckert in 12.52.76. Ted-Jan Bloemen werd vierde in 12.54.63.