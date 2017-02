Gemeenten moeten kennis delen bij vergunningen gaswinning

Lang niet alle Friese gemeenten hebben genoeg specialistische kennis over gasboringen. Dat is een probleem, omdat gemeenten, naast waterschappen en provincies, aanvragen moeten beoordelen van bedrijven die naar gas willen boren. Dat staat in de nieuwe mijnbouwwet. Wethouder Isabelle Diks van de gemeente Leeuwarden, die binnen de Vereniging Friese Gemeenten verantwoordelijk is voor gasboringen, wil dat ambtenaren van gemeenten die kennis hebben van gasboringen andere gemeenten helpen.