Heather Bergsma heeft voor de eerste keer in haar carrière de 1000 meter gewonnen op de WK afstanden. In Zuid-Korea reed de vrouw van Jorrit Bergsma en inwoonster van Aldeboarn 1.13.94. Nao Kodaira, de kampioen op de 500 meter, werd tweede in 1.14.43. Jorien ter Mors, de kampioen van 2016, werd derde in 1.14.66. Marrit Leenstra stond net naast het podium, ze werd vierde in 1.15.06.