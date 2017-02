Kjeld Nuis heeft eindelijk zijn gouden medaille op de WK afstanden te pakken. Na twee keer zilver en twee keer brons op de 1000 meter, werd het nu in Zuid-Korea goud. Nuis won in een prachtige rit van Kai Verbij: 1.08.26 om 1.08.78. De tijd van Verbij was goed voor het brons, omdat de Canadees Vincent De Haitre zich na 1.08.54 tussen de twee Nederlanders reed.