Joop Mulder neemt na 35 jaar afscheid van Oerol

Joop Mulder neemt afscheid als directeur bij het Oerolfestival. Met de Kerstdagen heeft hij dat besluit genomen. Hij wil zich vooral concentreren op zijn nieuwe project 'Sense of Place'. Dit project met landschapskunst langs de Waddenzeekust gaat nog veel tijd en investeringen vergen, en dat heeft al zijn aandacht nodig, zegt Mulder. Sense of Place is een van de projecten van Culturele Hoofdstad 2018 en moet zorgen voor meer cultuurtoerisme in het noorden van Fryslân.