Antoinette de Jong: "Ik gun het die oude vrouw ook wel"

Schaatster Antoinnette de Jong had zaterdag op het podium kunnen staan bij de 5000 meter bij de WK afstanden in Zuid-Korea. Dat zegt de Rottumse licht teleurgesteld na afloop van die afstand. "Ik weet dat er veel meer in zat. Als ik bij Anna Yurakova was gebleven, dan had ik het podium kunnen pakken. Ik had er dan hard voor moeten vechten, maar vechten is geen schaatsen." De Jong vindt dat ze goede stappen heeft gemaakt de afgelopen tijd, toch baalt ze.