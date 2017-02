Martina Sábliková is voor de negende keer wereldkampioen op de 5000 meter geworden. De Tsjechische reed de langste afstand op de Olympische baan van Gangneung in 6.52.38. De verrassing van de dag was het zilver voor de 44-jarige Duitse Claudia Pechstein in 6.53.93. Ivanie Blondin uit Canada pakte het brons in 6.57.15.

De Friese vrouwen konden niet overtuigen. Antoinette de Jong werd vijfde in 6.59.33 en Carien Kleibeuker zevende in 6.59.79.