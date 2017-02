Bobsleeër Jeroen Piek wordt remmer bij team Ivo de Bruin

Het is bobsleeër Jeroen Piek uit Heerenveen gelukt om een plekje te bemachtigen in het bobsleeteam van stuurman Ivo de Bruin. Hij neemt Piek mee als remmer in de slee. Tussen 2010 en 2014 was Piek al een vaste kracht in het team van Edwin van Calker. Omdat het sportbond NOC*NSF de stekker uit het bobsleeën heeft getrokken, zette Piek een crowdfundingsactie op, om zo de kosten van 7.000 euro te kunnen betalen voor de Olympische Spelen van 2018 in Zuid-Korea.