Brandweer rukt uit voor brand in Workum en Joure

In een gebouw aan de Marienacker in Workum heeft een brand in de meterkast vrijdagnacht voor veel rook gezorgd. De brandweer had de boel snel onder controle. Ambulancepersoneel heeft een persoon onderzocht vanwege het inademen van rook, maar diegene hoefde niet naar het ziekenhuis.

De brandweer rukte ook uit voor een kachelbrand in het woongedeelte van een boerderij aan de Vegelingsweg in Joure. Ze moesten sloopwerkzaamheden verrichten om goed bij de brandhaard te kunnen komen.