Martijn Barto: ''We hebben een hele hoop kansen gehad''

Defensief spel van Fortuna

Fortuna Sittard had de verdedigende stellingen vrijdagavond goed staan in Leeuwarden. Cambuur had het moeilijk om daarmee om te gaan, terwijl ze steeds vaker tegen 'geparkeerde bussen' spelen, dat zag Barto ook: "We lopen er al langere tijd tegenaan, en de ene keer lukt het ons goed om er onderuit te voetballen en de andere keer hebben we daar meer moeite mee. We moeten onszelf afvragen of dat door ons komt of door de tegenstander."

Het spelen tegen defensieve teams vraagt van de aanvallende club dat ze precies zijn in hun spel. En juist daar liep het vrijdagavond niet echt lekker. "Het moet ontzettend precies. En soms denk je dat de oplossing makkelijker te vinden is, dan dat die daadwerkelijk is," zegt Barto.

Hulshoff: ''teleurstellend''

''Dit resultaat is voor ons heel teleurstellend", zo zegt trainer Sipke Hulshoff vrijdagavond. SC Cambuur speelde met 1-1 gelijk tegen Fortuna Sittard. "Wij hebben er alles aan gedaan, maar het is helaas niet gelukt." Tegenstander Fortuna Sittard zette volgens Hulshoff alles op de verdediging. "De nieuwe realiteit is dat de ploeg hier niet komt om te verliezen. Ze spelen heel defensief en dat is wel iets waar we iets op moeten bedenken."

Toch moet Cambuur vasthouden aan zijn spelsysteem. "Wij moeten nu niet meteen ons systeem veranderen, daar zijn we mee bezig en daar houden wij aan vast."

Almere City FC

Volgende week mag Cambuur het in een uitwedstrijd opnemen tegen Almere City FC.