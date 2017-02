Melkveehouders krijgen subsidie bij beëindigen bedrijf

Inschrijven

Boeren kunnen zich op meerdere momenten inschrijven voor het plan. Het bedrag dat ze voor een koe krijgen zullen echter bij elke inschrijfperiode lager worden. De eerste inschrijfperiode is van maandag 20 januari tot vrijdag 3 maart. Voor deze periode is 12 miljoen euro subsidie beschikbaar. Zodra dit bedrag is bereikt zal de inschrijfperiode eerder stopgezet worden.

Bedragen

Het bedrag per koe is voor de eerste periode vastgesteld op 1200 euro. Voor een kalf wordt 23 procent van dat bedrag betaald (276 euro) en voor een pink 53 procent (636 euro). De data en bedragen voor de volgende periode worden later door het ministerie van Economische Zaken bekend gemaakt.