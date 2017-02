Punt voor Cambuur in thuisduel tegen Fortuna Sittard

SC Cambuur heeft vrijdagavond in eigen huis met 1-1 gelijk gespeeld tegen Fortuna Sittard. In de twintigste minuut kwam de ploeg van trainer Sipke Hulshoff op achterstand door een goal van Stokkers. Aan het einde van de eerste helft had Tissoudali een kans op de gelijkmaker, maar de keeper van Fortuna stond in de weg. Na rust maakte Cambuur er toch 1-1 van door een goal van Martijn Barto, die een lange bal na twee keer in het lege doel kon schieten.