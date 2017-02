Brandweer rukt uit voor zolderbrand in Bakkeveen

De brandweer is vrijdagavond uitgerukt voor een zolderbrand aan de Jarig van der Wielen Weg in Bakkeveen. De korpsen van Assen en Norg waren met man en macht uitgerukt. Omdat het ging om een woonplaats in het buitengebied en bluswater moeilijk verkrijgbaar was, heeft de brandweer de brand opgeschaald. Al snel was de brand onder controle. Bij de brand kwam wel veel rook vrij. Met name de bovenverdieping heeft veel rook- en waterschade opgelopen. Er zijn geen mensen gewond geraakt bij de brand.