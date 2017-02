Friese bedrijven zetten zich in voor mobiliteitswedstrijd

Het zal tussen 27 maart en 21 april een stuk drukker worden op de fietspaden en in het openbaar vervoer in onze provincie. Verscheidene Friese bedrijven en instellingen doen in die tijd namelijk mee aan de Low Car Diet mobiliteitswedstrijd. Onder andere de gemeente Leeuwarden en Wetterskip Fryslân roepen medewerkers op om in deze weken hun uitstoot van CO2 terug te brengen.