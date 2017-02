Schaatster Thijsje Oenema: ''Durf niet te ver na te denken''

Positief

De laatste berichten over haar ziekte zijn echter positief: de laatste scans waren goed, en de kanker is niet meer in haar lichaam te zien. Ze is nu voornamelijk bezig met het herstel van de behandelingen die ze is ondergaan.

''Niet te ver nadenken''

Dit zorgt er ook voor dat ze niet al te veel stil wil staan bij plannen op de lange termijn. "Ik durf niet ver na te denken, want het is nu al een jaar dat het goed gaat." zo zegt ze. "Maar je weet niet hoe het komt, en lange termijn doelen maken mij niet zo veel uit. Wij gaan gewoon kijken wat we kunnen, en wat daarin mogelijk is weet ik niet, daar laat ik mij in verassen."

Ze wil bijvoorbeeld per dag kijken of bijvoorbeeld een training op het ijs mogelijk is, en daarin zo goed als mogelijk naar haar lichaam kan luisteren.