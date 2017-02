Stijn Schaars is weer uit het gips

Stijn Schaars is uit het gips. De middenvelder van Heerenveen heeft een kleine maand in het gips gezeten, omdat hij kampte met irritatie aan het gewricht. Deze week is het gips verwijderd en traint Schaars met AlterG Anti-Gravity Treadmill. Dat is een apparaat waarbij de onderste gewrichten door de zwaartekracht amper of niet worden belast. Wanneer Schaars weer aansluit bij de selectie is nog niet zeker.