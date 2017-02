Hondenbaasje uit de sloot gered in Leeuwarden

Een 57-jarige man moest donderdagmiddag uit een sloot op De Kei in Leeuwarden worden gehaald. Een 34-jarige Leeuwarder zag vanuit zijn huis een hond zonder baasje rondlopen. De hond had wel een riem om. De 34-jarige man vertrouwde het niet ging op onderzoek uit, en vond het baasje in de sloot. Samen met een onbekende omstander is het slachtoffer uit de sloot gehaald.

De man raakte door een ruk aan de hondenriem uit balans en belande daardoor in het water. Hij is met onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis MCL.