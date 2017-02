UPDATE: Sjinkie Knegt uitgeschakeld op 500 meter door val

Sjinkie Knegt is uitgeschakeld op de 500 meter bij de wereldbekerfinale in Minsk. Knegt werd in de laatste bocht ingehaald, wilde daarna weer inhalen, viel toen en kwam zelfs niet goed over de finishlijn. Daardoor is Knegt uitgeschakeld. Op de 1.000 meter is hij wel door naar de kwartfinale. Op de andere afstanden werd alleen Dylan Hoogerwerf ook op de 500 meter uitgeschakeld bij de heren. De andere mannen zijn door.