FNP: ''Provincie moet veilige weg naar Stavoren aanleggen''

De provincie moet opschieten met de aanleg van een veilige weg naar Stavoren. Dat zegt de FNP in de gemeente Súdwest-Fryslân. De bestaande weg gaat door Hemelum en Warns en zorgt daar geregeld voor onveilige situaties. Er is inmiddels geld voor een weg langs Hemelum, maar voor het laatste stuk, bij Warns, is nog niets afgesproken. De politiek praat al jaren over een oplossing, maar het duurt volgens de FNP te lang.