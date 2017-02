Start Boot Holland begint met wateroverlast

De 27ste botenbeurs Boot Holland in het WTC Expo in Leeuwarden begon donderdagnacht met een valse start. Het waterbassin met daarin vijftig kubieke meter water is door nog onbekende oorzaak leeggelopen, waardoor een van de hallen van het gebouw blank stond. Het basin zou worden gebruikt als attractie waarin bezoekers van de beurs zouden kunnen 'suppe'. De schade valt mee, zo zegt Pieter Fokkema van de organisatie van Boot Holland. Het tapijt is wel nat geworden en het bassin kan niet meer gebruikt worden door bezoekers van het evenement.