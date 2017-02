Speeltuin Spijkerdorp in Drachten stelt rookverbod in

Er komt een rookverbod op het terrein van het Spijkerdorp in Drachten. Spijkerdorp is een speeltuin waar kinderen zelf houten hutten in elkaar kunnen timmeren. Er zijn altijd kinderen druk bezig en dat is goed voor hun gezondheid, zegt het bestuur. Dat heeft besloten dat deze 'nieuwe generatie' ook gezond moet blijven en daarom komt er een rookverbod.

Er komt een bord op het terrein te staan dat dat duidelijk maakt. Het is de eerste speeltuin in Drachten en omgeving die deze maatregel neemt, zegt het bestuur van Spijkerdorp.