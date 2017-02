Vrouwen erg blij met titel, mannen vooral opgelucht

Ook Leenstra en De Jong zijn erg blij met de wereldtitel. ''Ik ben hier erg trots op. Wij wilden de Japanners hier heel graag verslaan en dat is gelukt. Wij hebben een goede race laten zien. Dat wij hier wereldkampioen geworden zijn, daar mogen wij trots op zijn'', zegt De Jong.

Opluchting

Ook de mannenploeg won goud, maar zij waren minder tevreden over de rit. Het scheelde niet veel, of Douwe de Vries, Jorrit Bergsma en Jan Blokhuisen waren de titel misgelopen. Jan Blokhuijsen kon het tempo bijna niet bijhouden. Het team was dan ook vooral opgelucht met de wereldtitel. ''Dit was veel te spannend'', zegt De Vries. ''De race ging anders dan gepland. Gelukkig konden wij aan het einde nog wat corrigeren, waardoor de tijd net genoeg was voor de winst.''

''Soms moet je wat geluk hebben'', vertelt Bergsma. ''Dan moet je improviseren en keihard blijven knokken.'' De mannen hopen uit deze wedstrijd lering te trekken, zodat het volgend jaar op de Spelen beter gaat.