Jan Dijkstra wordt lijsttrekker FNP in Waadhoeke gemeente

Jan Dijkstra van Hitzum is de lijsttrekker voor de FNP bij de herindelingsverkiezingen op 22 november. Vanaf komend jaar fuseren de gemeente Het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en vier dorpen in Littenseradiel met elkaar tot Waadhoeke.

Dijkstra zit nu twaalf jaar voor de FNP in de gemeenteraad van Franekeradeel, waarvan acht jaar als fractievoorzitter. Het was eigenlijk de bedoeling om plaats te maken voor nieuwe mensen. Maar volgens hem heeft de nieuwe gemeente mensen met ervaring nodig. De volledige FNP-lijst wordt later bekend.